رصد 4 تأثيرات قاتلة على أجساد الأطفال المصابين بعدوى "كورونا"

رصد الباحثون والخبراء مجموعة من التأثيرات التي وصفوها بالقاتلة والخطيرة على أجساد الأطفال المصابين بعدوى "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

أوضحت دراسة منشورة عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن العلماء رصدوا 4 تأثيرات خطيرة وقاتلة على أجساد الأطفال المصابين أو المتعافين من "كوفيد 19".

وأبرز تلك الأعراض والتأثيرات التالية للإصابة بكورونا على الأطفال كانت التهاب مجرى الهواء "القصبة الهوائية" المزمن.

أما عن التأثيرات الخطيرة فهي التطور السريع للوذمة الرئوية، وتمدد الأوعية الدموية في الشريان التاجي، وتغيرات التهابية واسعة النطاق داخل البطن.

ورصد العلماء في أبريل/ نيسان 2020، في مستشفى إيفلينا للأطفال في لندن، بالمملكة المتحدة، طفرة في الأطفال المصابين بمتلازمة الالتهاب المفرط متعدد الأنظمة.

وكان لدى الأطفال مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والصداع وآلام البطن والطفح الجلدي والتهاب الملتحمة. تشترك السمات السريرية والنتائج المختبرية في بعض أوجه التشابه مع تلك الموجودة في مرض كاواساكي - الذي يسبب التهابًا في جدران الأوعية الدموية - متلازمة صدمة مرض كاواساكي أو متلازمة الصدمة السامة، على الرغم من أنها غير نمطية وأكثر حدة.

قالت شيماء حميد، مؤلفة الدراسة والباحثة استشاري أشعة الأطفال في مستشفى إيفلينا لندن للأطفال، "لقد شهد مستشفانا مجموعة غير مسبوقة من الأطفال الذين يعانون من أعراض ما بعد كورونا، والتي أطلقنا عليها متلازمة فرط الالتهاب الجديدة لدى الأطفال المتعلقة بجائحة كوفيد 19 الحالية - أدى التعرف عليها إلى حالة تأهب وطنية"..

بالنسبة للدراسة، أجرى الباحثون مراجعة بأثر رجعي للنتائج السريرية والمخبرية والتصويرية لأول 35 طفلاً دون سن 17 عامًا تم إدخالهم إلى مستشفى الأطفال الذين استوفوا تعريف الحالة المرضية الجديدة، وشمل البحث 27 فتى وفتاة بلغ متوسط عمرهم 11 عاما في الفترة من 14 أبريل حتى 9 مايو 2020.

وأصيب واحد وعشرون طفلا (60 في المائة) بالصدمة. كانت الحالة السريرية شديدة بما يكفي لوصول وحدة العناية المركزة للأطفال في 24 من 35 طفلاً (69 في المائة)، منهم 7 (20 في المائة) يحتاجون إلى تهوية ميكانيكية و20 (57 في المائة) دعم التقلص العضلي.

واحتاج طفلان إلى أكسجة غشاء خارج الجسم، بسبب اختلال وظيفي شديد في عضلة القلب. وكشفت الاختبارات المعملية أن جميع الأطفال لديهم تعداد غير طبيعي لخلايا الدم البيضاء.

وحددت الدراسة التأثيرات الخطيرة لإصابة الأطفال بـ"كوفيد 19" بالآتي: التهاب مجرى الهواء، وذمة رئوية تتطور بسرعة، وتمدد الأوعية الدموية في الشريان التاجي، والتغيرات الالتهابية البطنية واسعة النطاق داخل الحفرة الحرقفية اليمنى.

تضمنت نتائج الموجات فوق الصوتية في البطن تغيرات التهابية داخل الحفرة الحرقفية اليمنى، مع تقطير الدهون المساريقي، اعتلال العقد اللمفية، وتثبيط جدار الأمعاء، بالإضافة إلى ظهور السوائل الحرة في الحوض.

وقال الدكتور حميد: "بصفتنا أطباء أشعة أطفال، كنا مهتمين بالنمط الناشئ لنتائج التصوير التي لاحظناها في هؤلاء الأطفال. هدفنا هو إطلاع المجتمع الإشعاعي الأوسع على هذه النتائج".