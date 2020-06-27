منتج يمكنه خفض نسبة السكر في الدم

وجد العلماء أن مركب أستازانتين، الموجود في الأطعمة الغنية بأوميجا 3، له خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

ووجد باحثون إيرانيون أن الكاروتينويد، ولا سيما أستازانتين، يمكن أن يسرع عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز وخفض نسبة السكر في الدم، وفقًا لمجلة آسيا والمحيط الهادئ للتغذية السريرية.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد الباحثون أن مضادات الأكسدة أستازانتين يمكن أن تحمي من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول. وهذا يجعل النظام الغذائي الغني بالأستازانتين مفيدًا للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

وهو موجود في الطحالب الدقيقة والخميرة والمأكولات البحرية مثل التراوت والسلمون والروبيان. ويعطي الكاروتينويد الخضار والفواكه لون برتقالي مشرق.

وأظهرت الدراسة، التي استمرت لمدة شهرين، أن مرضى السكر الذين عولجوا باستازانتين شهدوا انخفاضًا في كتلة الدهون في الجسم. كان لدى هؤلاء المتطوعين انخفاض ضغط الدم الانقباضي.

أستازانتين له خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. مضادات الأكسدة مهمة لتعزيز المناعة ومقاومة الأمراض. كما أنها تساعد على إبقاء البشرة شابة وصحية وتمنع الشيخوخة المبكرة.