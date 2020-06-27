عرض "حياة" الشمس لمدة 10 سنوات.. فيديو

جمع المرصد 425 مليون صورة عالية الدقة للشمس، بجمع أكثر من 20 مليون غيغابايت من المعلومات.

نشرت وكالة ناسا مقطع فيديو لدوران الشمس على مدى 10 سنوات من المراقبة.

في الفيديو، الذي مدته أكثر من ساعة، كل يوم من المراقبة. اللقطات الداكنة التي تظهر في بعض الأحيان ترجع إلى حقيقة أن القمر غطى الشمس.

وأشارت الوكالة إلى أن مرصد الديناميكيات الشمسية (SDO) كل ثانية لمدة عقد من الزمان يراقب الشمس باستمرار. جمعت 425 مليون صورة عالية الدقة للشمس، أكثر من 20 مليون غيغابايت من المعلومات.

يخطط لاستخدام البيانات لإجراء اكتشافات علمية جديدة في دراسة النجم وتأثيره على النظام الشمسي، وفقًا لموقع ناسا الإلكتروني.