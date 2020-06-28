تغير كبير في السلوك والحالة العقلية... رصد تأثيرات خطيرة يتعرض لها مرضى "كوفيد 19"

رصد خبراء وعلماء ما وصفوه بالتغيرات والتأثيرات الخطيرة، التي يتعرض لها المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشارت الدراسة المنشورة على موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن العلماء رصدوا بعد التغيرات العقلية والسلوكية الخطيرة على مرضى "كوفيد 19".

ووجد الباحثون أن بعض مرضى "كوفيد 19" في المستشفى تظهر عليهم علامات الارتباك والتغيرات في السلوك، ومضاعفات الدماغ الأخرى، بما في ذلك السكتة الدماغية والذهان والمتلازمة الشبيهة بالخرف.

وأشارت الدراسة إلى أنه عدد كبير ممن كانوا يعانون من حالات حرجة ومضاعفات حادة من الإصابة بكورونا، كانوا يعانون من أعراض عصبية ونفسية خطيرة، قد تكون مرتبطة بالمرض.

وكانت أكثر تلك المضاعفات شيوعا بالنسبة لمرضى "كوفيد 19" هي السكتة الدماغية.

ومعظم أولئك الذين أصيبوا بسكتة دماغية، كانت بسبب جلطة دموية في الدماغ، أو ما تعرف بـ"السكتة الإقفازية"، فيما بعضهم أصيب بالسكتة بسبب نزيف في الدماغ أو التهاب في الأوعية الدموية بالدماغ.

وقالت الأستاذة المشاركة في الدراسة، بروفيسور سارة بيت، من جامعة لندن: "تمثل هذه البيانات لقطة مهمة للمضاعفات الدماغية لمرضى كوفيد 19، من المهم للغاية أن نواصل جمع هذه المعلومات لفهم هذا الفيروس بشكل كامل".

وتابعت قائلة "نحن بحاجة أيضًا إلى فهم مضاعفات الدماغ لدى الأشخاص في المجتمع الذين لديهم كوفيد 19، ولكنهم لم يكونوا مرضى بما يكفي لدخول المستشفى. وتوفر دراستنا الأسس للدراسات الأكبر والمستشفيات والمجتمعية".

وقالت الدراسة إن ما مجموعه 39 مريضا أظهروا علامات على الارتباك أو تغيرات في السلوك تعكس حالة عقلية متغيرة.

من بين هؤلاء، كان 9 مرضى يعانون من اختلال وظيفي غير محدد في الدماغ، والمعروف باسم اعتلال الدماغ، و7 مرضى لديهم التهاب في الدماغ، يسمى طبيًا التهاب الدماغ.

وتم تشخيص حوالي 23 مريضاً يعانون من حالة عقلية متغيرة مع حالات نفسية، حيث تم تحديد الغالبية العظمى منهم كتشخيصات جديدة من قبل الطبيب النفسي المُخطر.

على الرغم من أن معظم التشخيصات النفسية تم تحديدها على أنها جديدة من قبل الطبيب النفسي المخطر أو الطبيب النفسي العصبي، وقال الباحثون إنهم لا يستطيعون استبعاد احتمال عدم تشخيصها قبل أن يصاب المريض بـ"كوفيد 19".

وشملت الدراسة أن عدد من المرضى يعانوا من تشخيصات نفسية أخرى مثل الذهان الجديد والمتلازمة الشبيهة بالخرف، فيما ظهرت على عدد منهم علامات اضطراب في المزاج والاكتئاب والقلق.

وما لاحظه الباحثون أن معظم من كانوا يعانون من تغيرات سلوكية أو عقلية كان نصفهم تقريبا أقل في السن من حاجز الـ60 عاما.