بسبب خصائصه العلاجية... ما نتناوله اليوم دخنه الهنود قبل 1400 سنة

تبين للعلماء الأمريكيين، خلال دراسة علمية وباستخدام أحدث التقنيات، أن الهنود القدماء كانوا يدخنون، حيث عثروا داخل أنبوب عمره 1430 سنة نبتة ولكن لم تكن تبغا.

وقال العلماء إن التدخين من قبل شعوب أمريكا الأصليين (الهنود)، كان غالبا يغلب عليه الدور الديني أو الاحتفالي. علاوة على ذلك، على الرغم من حقيقة أن التدخين اليوم هو عادة غير صحية، يمكن في وقت سابق أن يُنظر إلى هذه العملية، على العكس، على أنها لها خصائص علاجية وروحية.

ودرس العلماء النبات الذي عثروا عليه داخل الأنبوب، حيث تبين أنه يحتوي على نبات السماق. ووفقا للعلماء، فهذه هي المرة الأولى التي لا يتم العثور على التبغ داخل أنبوب مخصص للتدخين، حسب موقع "ancient-origins"

وقال الدكتور برونستين ، أحد الباحثين البارزين: "نعتقد أنه تم خلط السماق الأملس مع التبغ بسبب خصائصه العلاجية وإضفاء رائحة لطيفة".