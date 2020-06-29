الكشف عن سعر عقار "ريمديسيفير" للعلاج من كورونا

موسكو، 29 يونيو-سبوتنيك. وحددت الشركة الأمريكية سعرا وقدره 390 دولارًا أمريكيا لعقار "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وجاء على موقع الشركة الرسمي، اليوم الاثنين: " قررنا تسعير ريمديسيفير بقيمة تقل بكثير عن أهميته. لضمان الوصول الواسع والعادل خلال الحاجة العالمية الملحة، حددنا سعر وقدره 390 دولارًا لكل عقار في الدول المتقدمة".

وأوضحت الشركة الأمريكية، أنه وفقا لطرق العلاج الحالية، يحتاج مرضى "كوفيد 19"، عادة إلى لفترة علاج مدتها 5 أيام باستخدام 6 عقاقير من الدواء، بتكلفة إجمالية تبلغ 2340 دولارًا.

وأشارت الشركة في تقريرها إنه لدعم الدول النامية، أبرمت الشركة عقودًا مع مصنعي الأدوية العامة.

وأوضحت الشركة الأمريكية قائلة إن "هذا الحل البديل جاء، لضمان حصول جميع دول العالم على العلاج ".

هذا وتم اعتماد الدواء المضاد للفيروسات بشكل عاجل في 1 مايو/أيار في الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

حيث تم تطويره في وقت من الأوقات، كجزء من للعلاج من إيبولا، لكنه فشل بعد ذلك في إثبات فعاليته.