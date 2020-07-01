عالم: كورونا قد يبقى بشكل دائم في الجسم

أعلن العالم الروسي في أكاديمية العلوم الروسية، سيرغي كوليسنيكوف، أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش بشكل دائم في جسم الإنسان، مثل فيروس الهربس.

وأوضح العالم أنه مع ذلك، حتى الآن لا توجد معلومات تشير إلى مثل هذا السيناريو لتطور الوضع مع العامل الممرض COVID-19.

وقال العالم في مقابلة مع الصحيفة البرلمانية: "لا سمح الله، سيعيش فيروس كورونا بشكل مزمن في الجسم. ففيروس الهربس يعيش في أجسامنا، بالإضافة إلى عدد من الفيروسات الأخرى. على الرغم من عدم وجود بيانات رسمية حتى الآن. دعونا نرى ما سيحدث مع COVID-19. ولكن، على الأرجح، سيكرر مصير الفيروسات التاجية الأربعة الأخرى المعروفة".