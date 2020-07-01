التقاط مشهد للحدود الفاصلة بين الليل والنهار... صور

التقط رائد فضاء بوكالة ناسا يدعى، بوب بينكن، صورتين للحد الفاصل بين نصفي الأرض الذي يشرق النهار على أحدهما فيما يخيم الليل على الآخر.

ونشر بينكن الصورتين عبر حسابه على تويتر لمشاركته مع متابعيه، الذين يتجاوز عددهم الـ300 ألف شخص، وأرفق الصورتين بتعليق قال فيه: "مشاهدي المفضلة لكوكبنا التي تعكس الحدود بين الليل والنهار".

My favorite views of our planet that capture the boundary between night and day. pic.twitter.com/Jo3tYH8s9E — Bob Behnken (@AstroBehnken) June 28, 2020

وتعرف الحدود الفاصلة بين الليل والنهار باسم "خط الغلس"، كما يشار إليها أيضا بـ"Grey Line" و"Twilight Zone"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

ولا يكون الخط مستقيما بشكل مثالي بسبب انحناء أشعة الشمس. وفي الواقع، يتسبب الغلاف الجوي بانحناء أشعة الشمس بمقدار نصف درجة، أي حوالي 37 ميلاً (60 كيلومتراً)، ويقال مجازا أن نصف الكرة الأرضية مظلم والنصف الآخر مضيء، لكن انحناء ضوء الشمس ينتج مساحة مضيئة أكبر من المساحة المظلمة.