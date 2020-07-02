بعمق "اللانهاية"... العلماء يصنعون كاميرا موبايل خارقة من عيون الأسماك... صور

قام فريق من الباحثين المنتسبين إلى مؤسسات مشتركة من كوريا الجنوبية وأمريكا بتصميم كاميرا صغيرة واسعة النطاق تعتمد على هيكل وعدسات مستوحاة من عيون الأسماك.

وقام الباحثون بدراسة العيون المائية بهدف تحسين وتطوير كاميرات صغيرة وخفيفة تتمتع بمجال رؤية واسعة مشابهة لأعين الأسماك.

ويواصل مطورو الهواتف الذكية إجراء المزيد من الأبحاث حول الميزات الجديدة التي تتمتع بها كاميرات المجال الواسع، نظرا للطلب الكبير عليها في الهواتف الذكية.

وتتطلب كاميرات المجال الواسع استخدام العديد من العدسات الضخمة والثقيلة جدا بالنسبة لأجهزة الهاتف المحمول، ولمعالجة هذه المشكلة اتجه الباحثون إلى العيون المائية، خاصة تلك الموجودة في معظم الأسماك، بحسب البحث المنشور في مجلة "techxplore" العلمية المتخصصة بالتكنولوجيا.

ولاحظ الباحثون أن عين السمكة لها عدسة واحدة وشبكية مقوسة، ومن المعروف أن لها قدرات واسعة الزاوية تصل حتى 160 درجة، بالإضافة إلى أن معظم الأسماك لديها حدة بصرية عالية وعمق مجال عميق، وهي ميزات مرغوبة في الكاميرات الصناعية واسعة مجال الرؤية.

واستطاع الباحثون تصميم كاميرا تعتمد على بنية عيون الأسماك التي كانوا يدرسونها، وقاموا ببناء عدسة أحادية المركز من نوع القشرة التي تحتوي على مؤشرات انكسار منفصلة للقشرة واللب مشابهة لتلك الموجودة لدى الأسماك.

A small, wide-field-of-view camera built based on fish eyes - https://t.co/cOEyx6sGnb #cameras — Andrew Leckie (@iotdevzone) July 1, 2020

كما قاموا أيضًا ببناء صمام ثنائي من سليكون نانورود في شكل نصف كروي له شكل يتطابق مع المستوى البؤري للعدسة المركزية لدى الأسماك.

وأدى وضع الجزئين معًا وإضافة فتحة في مبيت مخصص إلى جهاز تصوير صغير جدًا (وخفيف) لتقديم مجال الرؤية واسع النطاق.

أظهرت الاختبارات أن العدسة الجديدة تتمتع بخصائص بصرية يمكن مقارنتها بالكاميرات الحالية ذات العدسات البارزة والثقيلة، ولديها مجال رؤية بزاوية 120 درجة وعمق المجال بين 20 سم وما لا نهاية.