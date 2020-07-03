تعاون إماراتي إسرائيلي جديد

أعلنت شركات إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن إبرامها اتفاقات شراكة مع "مجموعة 42" الإماراتية، وذلك لتطوير تقنيات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز" بيان شركة الطيران والفضاء الإسرائيلية وجاء فيه: "توصلت الشركة إلى اتفاق عبر الفيديو مع "مجموعة42" الإماراتية التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية".

وأضاف البيان أن "الشراكة تركز على مجالات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار واستخدامات الليزر".

وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الإسرائيلية يوآف ترجمان "نحن فخورون بالانضمام لمجموعة 42 من الإمارات وأن نبشر بنشاطات مشتركة بين الدولتين".

كما أكد المتحدث باسم شركة "رافائيل" الحكومية الإسرائيلية قائلا: "توصلت لشراكة أيضا مع مجموعة42. وتنفذ الشركة الإسرائيلية تقنيات متقدمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد".