بالصور... سامسونغ تنشر صورا لهاتفها الجديد بشكل مفاجئ

كشفت شركة "سامسونغ" عن نسخة من هواتفها الجديدة من سلسلة "غالاكسي إس 20" المسماة "The Verge".

وقامت الشركة الكورية الجنوبية بنشر صور بشكل مفاجئ ودون أي موعد مسبق على موقعها باللغة الروسية.

Samsung accidently posted the Note20 Ultra in Mystic Bronze on their Russian website. It looks great! pic.twitter.com/irRWVHLq5e — Max Weinbach (@MaxWinebach) July 1, 2020

وبقيت الصور الترويجية للهاتف لمدة من الزمن وانتشرت صور الهاتف الجديد على الصفحة الترويجية لهاتف "Galaxy Note 8" عن طريق الخطأ ولكن تم إزالتها بعد ذلك.