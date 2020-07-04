أخطاء خطيرة في إعداد البيض

أخبر خبير التغذية ماريو سانشيز، المجلة الإسبانية La Vanguardia عن الأخطاء التي تحدث في تحضير البيض والتي تؤثر على صحية الطبق.

ووفقًا له، يجب تحضير البيض المخفوق أو العجة حصريًا من البيض المكسور حديثًا، وبقشرة كاملة.

ونصح الخبير، أنه من الأفضل عدم غسل البيض قبل الطهي، لأن هذا ينتهك الحماية الطبيعية الخاصة بالبيض. إذا كان المنتج ملوثًا، فمن المستحسن تنظيفه بفرشاة جافة، كما يمكن شطفه بالماء ووضعه على الفور على الغاز.

وأشار سانشيز إلى أن الكائنات الدقيقة الخطيرة الموجودة في البيضة يتم التخلص منها فقط عند درجة حرارة طهي أعلى من 75 درجة. وأشار إلى أن داء السالمونيلا - وهو عدوى معوية حادة - يرتبط غالبًا باستخدام البيض الذي توجد فيه البكتيريا.

وأضاف الخبير أن لمس البيضة يعادل التعامل مع اللحوم النيئة أو الأسماك التي عليها البكتيريا. وخلص إلى أنه أثناء عملية الطهي تحتاج إلى غسل يديك باستمرار وتنظيف الأسطح التي تلامس بها المنتج.