قفازات ذكية تترجم لغة الإشارة بدقة 99 بالمائة

قام المهندسون في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس (UCLA) بإنشاء قفاز غير مكلف عالي التقنية يمكنه ترجمة لغة الإشارة إلى كلام عادي. سيسمح هذا الابتكار الجديد للأشخاص البكم أو الصم بالتواصل بسهولة أكبر مع الآخرين.

تم تجهيز القفازات الذكية النموذجية بخمسة مستشعرات مرنة للألياف الموصلة التي تمتد على طول كل إصبع. تتلقى اللوحة المستديرة الموجودة في الخارج إشارات وترسلها إلى الهاتف الذكي. يتم التعرف على إيماءات اليد التي تشير إلى الأحرف الفردية والأرقام والكلمات والعبارات في الوقت الفعلي، ويتم عرض الترجمة في التطبيق.

تقول جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس على موقعها إن النظام يحول الإيماءات إلى نص بسرعة كلمة واحدة في الثانية. يمكنها التعرف على 660 إيماءة بدقة 98.63٪ في لغة "أمسلين" (لغة إشارة أمريكية).

القفازات الذكية ستساعد الصم على التواصل مع الأشخاص الذين لا يتحدثون لغة الإشارة، ويمكن أيضًا استخدامها لتعليم طريقة غير لفظية للتواصل. بالإضافة إلى ذلك، يقوم العلماء بتجربة أجهزة استشعار لزجة لالتقاط تعبيرات الوجه، والتي تعد أيضًا جزءًا من لغة الإشارة.