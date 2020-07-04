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    فيتامين د

    الفيتامين الأكثر فائدة للقلب

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    أوضحت أخصائية القلب والمعالجة إيرينا موراديان أي فيتامين يلعب دورًا مهمًا لصحة القلب والأوعية الدموية.

    وفقا للطبيبة، من المهم معرفة مستوى فيتامين د في الجسم. على سبيل المثال، أجرى العلماء الإيطاليون تحليلًا للتجارب السريرية من عام 2007 إلى عام 2013 ولاحظوا أنه في 25 من 32 دراسة من هذا النوع، تم العثور على ارتباط بين المعدلات المنخفضة لهذا الفيتامين وزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

    ونقلت بوابة Medical Note عن الطبيبة أن "نقص فيتامين د يُنظر إليه على أنه عامل خطر غير تقليدي إضافي لأمراض القلب والأوعية الدموية. ويمكن أن يكون أحد مكونات النهج المتكامل للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه".

    لاحظت طبيبة القلب أنه في حالة وجود نقص في فيتامين د في الدم، يجب أن يقوم الطبيب باختيار الدواء المناسب. من الضروري أيضًا مراقبة تعداد الدم.

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    Нужно ли всем сдавать анализ на витамин D? ⠀ ⠀ Нет.🙅🏻‍♀️ ⠀ ⠀ А только:⠀ 1. Людям с заболеваниями костей (остеопороз, рахит и др.)⠀ 2. Пожилым людям (старше 60 лет). С падениями и переломами в анамнезе. ⠀ 3. Пациентам с ожирением. ⠀ 4. Беременным и кормящим, имеющим факторы риска или не желающим принимать профилактически препараты витамина D. ⠀ 5. Детям и взрослым с темным оттенком кожи. Я представитель🖐🏻 Показатели моего анализа: 13 нг/мл. ⠀ 6. Пациентам с почечной и печеночной недостаточностью. ⠀ 7. Лицам с воспалительными заболеваниями кишечника , туберкулезом, саркоидозом...⠀ 8. И тем, кто постоянно принимают глюкокортикоиды, противогрибковые и противоэпидемические препараты. ⠀ ⠀ Не нашли себя в перечисленном? Радуйтесь и пролистывайте дальше. ⠀ ⠀ Какая норма витамина D? ⠀ ⠀ В России мы используем эти показатели: ⠀ ⠀ 30-60 нг/мл . ⠀ ⠀ 📍Недостаточность - от 20 до 30 нг/мл. ⠀ 📍Дефицит - менее 20 нг/мл. ⠀ ⠀ Сколько нужно принимать витамина D для профилактики? ⠀ 🔺Лицам в возрасте 18-50 лет. Суточная доза 600-800 МЕ в сутки. ⠀ 🔺Старше 50 лет. Суточная доза не менее 800-1000 МЕ в сутки. ⠀ 🔺 Беременным и кормящим женщинам. 800-1200 МЕ витамина D. ⠀ ⠀ Препарат и дозировку при ДЕФИЦИТЕ рассчитывает врач.🥼 Хотя таблица расчёта дозировок в широком доступе в интернете и часто мелькает у бьюти блогеров и инста-мам. Но мое личное мнение, что лучше если назначение дозировки и контроль показателей крови будет проводить врач. Хотя бы потому что я ни разу не видела рядом с таблицами предупреждения, что витамин D в дозировке более 10 000 МЕ в сутки на длительный период нуждается в контроле. ⠀ ⠀ В какой пище больше всего витамина D? ⠀ ⠀ Таблица в карусели. ⠀ ⠀ Но тот же лосось выращенный на ферме в 4 раза меньше содержит витамина D. Помните пост про омегу-3? ⠀ ⠀ В следующем посте разберём, зачем же нужен витамин D.

    Публикация от КАРДИОЛОГ❤️ТЕРАПЕВТ/СПб (@dr.muradyan.cardio)

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    الكلمات الدلالية:
    فيتامين, الأوعية الدموية, القلب
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