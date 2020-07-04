أنظمة غذائية يمكن أن تحمي من السرطان وأخرى تزيده

تحدث الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف عن الأطعمة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، والتي، على العكس، يمكن أن تقلله.

وأشار على قناة "روسيا 1" ، إلى أن الغذاء ليس مجرد تغذية بل هو دواء وانتقد ما يسمى "الحمية المضادة للسرطان".

وقال مياسنيكوف: "لا تركضوا وراء بعض الأنظمة الغذائية العصرية التي تسمى مضادة للسرطان!"، مشيرا إلى أن زيادة الوزن عامل خطر ويسبب جميع أنواع الأورام. لذلك، في المقام الأول، من الضروري مراقبة كمية ونوعية الطعام.

وأكد مياسنيكوف أن 20٪ من السرطان يسببه الطعام. ما هي المنتجات التي يمكن أن تثير الأورام، ما هي المواد المسرطنة؟ أولا وقبل كل شيء، الملح هو مادة مسرطنة ويسبب سرطان المعدة. وبالتالي جميع المنتجات من قسم النقانق: المرتديلا، النقانق ومايشابها تسبب السرطان. منذ عام 2015 ، صنفت منظمة الصحة العالمية النقانق على أنها عوامل خطر لتطوير الأورام، أي المسرطنات.

والثاني هي الدهون النباتية المصنعة في المصنع، والتي لا تؤدي فقط إلى تصلب الشرايين، ولكنها أيضًا تسبب الأورام الخبيثة.

وما الذي يحمي من السرطان؟ الأسماك التي تحتوي على أحماض دهنية متعددة غير مشبعة، والتي ليس لها آثار مفيدة على القلب والأوعية الدموية فحسب، بل يمكنها أيضًا منع أنواع مختلفة من السرطان. على وجه الخصوص، سرطان الأمعاء والبروستاتا.

أكثر الخضروات المفيدة للحماية من السرطان هو البروكلي. يحتوي على مواد نشطة بيولوجيا، مثل مركبات الفلافونويد، سولفورفان، والتي أثبتت أنها توقف نمو الورم في حيوانات التجارب. وختم الطبيب قائلاً: "وبشكل عام، إذا قلنا:" اختر المنتج الأكثر فائدة للوقاية من السرطان"، فإن البروكلي سيكون بالتأكيد من بينها".

تحتوي جميع الخضروات الحمراء، وخاصة الطماطم، على الليكوبين، الذي، يمنع تطور سرطان البروستاتا، وفقا للطبيب.

وأضاف الطبيب أن الشاي الأخضر يحمي من سرطان المبيض وسرطان البروستاتا.

بالحديث عن الأورام ، قال: اللحوم لا تسبب نوبات قلبية، ولا تزيد من عدد السكتات الدماغية، ولا تفاقم تصلب الشرايين. قلت في وقت سابق: تناولوا اللحم ليس أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع. ولماذا ليس كل يوم، مع أنها غير ضارة؟ لأنها غير ضارة للقلب، ربما، ولكن لسرطان القولون، ما زالت اللحوم الحمراء عامل خطر وما زالت مادة مسرطنة".