صحن الريش... هابل يلتقط أعظم وأغرب صورة في الفضاء... صور

ورصد التلسكوب واحدة من أغرب المجرات على الإطلاق بسبب شكلها ونمطها الحلزوني، مع وجود أذرع حلزونية "صدفية" تدل مؤشرات واضحة على تاريخ تكوين المجرة الحديث.
وتصنف هذه المجرة على أنها مجرة حلزونية متقلبة (أو ذات مظهر رقيق)، تقع على بعد 67 مليون سنة ضوئية في كواكب برج السرطان.
ويهمين على مركز المجرة انتفاخ كبير وواسع على شكل صحن عملاق وساحر فارغ نسبيا من أي كواكب أو نجوم، وتحولت أغلب الغازات الموجودة حول هذا الصحن إلى نجوم حديثة الولادة، في مؤشر على عمرها الفتي، بحسب موقع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".
New Hubble Pic 👁💫https://t.co/9nOGpIIB65 pic.twitter.com/7uHnbhr0p5— WoTpolls (@rogueAelfinn) July 4, 2020
وتتألق ملايين النجوم الساطعة الشابة والزرقاء في الأذرع الحلزونية المعقدة الشبيهة بالريش، والمتداخلة مع ممرات الغبار المظلمة.
ويعتقد أن مجموعات النجوم الزرقاء الساخنة تؤدي إلى تكوين السحب حول النجوم والتي تأخذ شكل الدوائر اللولبية نتيجة تحرك المجرة المستمر.
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