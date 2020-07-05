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    النوم على السرير

    أخطر أوضاع النوم

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    أعلن الطبيب في مستشفى بكين لإعادة التأهيل ليو تشون للصحيفة الصينية "هوانكيو شيباو" أن الوضع غير السليم أثناء النوم هو السبب الرئيسي لأمراض أسفل الظهر المزمنة.

    وفقا له، في هذه الحالة، لا يفقد الشخص الراحة المناسبة فحسب، بل لا يمكنه أيضًا تحقيق تقدم في العلاج.

    وقال "ليلة واحدة من النوم في وضع خاطئ يمكن أن تبطل كل الجهود التي بذلت من قبل".

    قال الطبيب إن عادة النوم على جانب واحد تعني أن العمود الفقري سيكون في حالة انحناء طوال الليل.

    وشدد على أن "هذا الالتواء يسبب ضغطًا بين الحلقات الليفية حول الأقراص الفقرية المجاورة. ويؤدي الضغط المتزايد في القرص الفقري إلى بروز النواة اللبية في اتجاه معين، مما يؤدي إلى فتق القرص الفقري القطني".

    في هذا الوضع، لا ترتخي العضلات القطنية وتفقد مرونتها تدريجيًا، وهو أمر محفوف بالتغيرات الهيكلية في العمود الفقري القطني واضطراب في المفصل العجزي الحرقفي، وبعد ذلك الشعور بالألم.

    يحب كثير من الناس النوم على بطونهم، ولكن تكون العضلات متوترة في هذا الوضع. وأوضح تشون أن كل هذا يثير تطور داء الفقار الرقبية وهو أيضًا أحد أسباب آلام أسفل الظهر.

    بالإضافة إلى ذلك، لا ينصح الطبيب بالنوم بالاستناد إلى بعض الأشياء، مثل وسادة.

    "في الواقع ، في هذا الوضع، يكون العمود الفقري بدرجات متفاوتة من الانحناء، لذلك ليس من المستغرب أن يؤدي ذلك إلى آلام أسفل الظهر".

    عدد الطبيب أفضل وضعين للاسترخاء يجعلا من السهل النوم، ويخفيفان التعب ويرخان العضلات.

    وأوضح أنه عليك أولاً اختيار وسادة مناسبة بالارتفاع حتى لا تنحني الرقبة.

    "باستخدام ساقين، أمسك وسادة أخرى وقم بثني ركبتيك حوالي 130 درجة بحيث يكون العمود الفقري خطًا أفقيًا مستقيماً واحدًا ويمكن ارتخاء العضلات تمامًا. عند الاستلقاء على ظهرك، ضع وسادة تحت ركبتيك، يجب أن يكون رأسك مرتفعًا ومرتاحًا، ويجب أن تكون الرقبة بالكامل فوق الوسادة ".

    في هذه الأوضاع، لا ينحني العمود الفقري وتسترخي العضلات.

    بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في النوم على جانبهم، يجب ثني ساق واحدة، بوضع مسند تحت الذراع والساق المرفوعتين.

    وأضاف الطبيب أن الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب الشديد وأمراض القلب الأخرى يجب ألا يناموا على جانبهم الأيسر ليلاً.

    وأشار إلى أن الشخص يغير وضعيته أثناء النوم ليلا لتغير الوضعية غير الصحيحة، وتخفيف التعب العضلي وتنظيم درجة حرارة الجسم. في الوضع الصحيح، ينام الناس بهدوء.

    ويخلص الطبيب: "في الوقت نفسه، فإن غرس عادة النوم في الوضع الصحيح وخلق ذاكرة عضلية صحية سيؤدي إلى أنه حتى إذا تحركت أثناء النوم، فستظل تأخذ الوضع الصحيح".

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    الكلمات الدلالية:
    صحة, العمود الفقري, النوم
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