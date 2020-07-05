رائد فضاء روسي ينشر صورة لمذنب مشرق من محطة الفضاء الدولية

حلق رائد الفضاء الروسي إلى المحطة في أبريل/ نيسان على متن سفينة "سويوز إم إس-16".

رائد الفضاء الروسي إيفان فاغنر التقط صورة لألمع مذنب من محطة الفضاء الدولية على مدى السنوات السبع الماضية.

قال فاغنر في صفحته على تويتر: "في الجولة التالية، حاولت التقاط صورة أقرب قليلاً للمذنب الأكثر إشراقًا C / 2020 F3 (NEOWISE) على مدى السنوات السبع الماضية".

На следующем витке попробовал чуть ближе сфотографировать самую яркую за последние 7 лет комету C/2020 F3 (NEOWISE). Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!#МКС #комета #NEOWISE pic.twitter.com/zo7INtT01l — Ivan Vagner (@ivan_mks63) July 4, 2020

أضاف رائد الفضاء أن ذيل المذنب مرئي بوضوح من الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية.

يذكر أن إيفان فاغنر وصل إلى محطة الفضاء الدولية في أبريل/نيسان في المركبة الفضائية سويوز إم إس-16 مع زملائه أناتولي إيفانيشين وكريستوفر كاسيدي.

بالإضافة إليهم يوجد في المحطة رواد الفضاء الأمريكيين دوغلاس هيرلي وروبرت بينكين.