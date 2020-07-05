تحديثات لتطبيقي "لينكد إن" و"ريديت" لإصلاح ثغرة فضحها "آي أو إس" الجديد

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيقي "لينكد إن" و"ريديت" أطلقا تحديثين أصلحا فيه ثغرة فضحها الإصدار الجديد في نظام تشغيل "آي أو إس 14".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى تطبيق "لينكد إن" و"ريديت" أصلحا ثغرة تتطفل فيها التطبيقات على البيانات الشخصية لمستخدمي هواتف "آيفون".

تحث ميزة خصوصية الحافظة في iOS 14 المزيد من المطورين الرئيسيين على تخفيف السلوك الفضولي لتطبيقاتهم.

ومن المقرر أن تصلح تلك التحديثات إلى كل مستخدمي هواتف "آيفون" يوم 14 يوليو/تموز الجاري.

ومن المتوقع أن تحذو تطبيقات أخرى حذو تطبيقي "لينكد إن" و"ريديت" في عدم التطفل على المستخدمين.