طبيب يخبر كيف كشف بمساعدة الآيس كريم عن مرض خطير

اشتكى المريض من أنه لا يستطيع ابتلاع الطعام البارد.

أخبر الطبيب الروسي ومقدم البرامج التلفزيونية ألكسندر مياسنيكوف كيف تمكن من تحديد مرض خطير في مريض يعاني من الآيس كريم العادي.

اشتكى رجل خضع لجراحة في القلب في وقت سابق من مشاكل في القلب.

وفقا لمياسنيكوف، يعاني المريض أيضا من مرض السكري وأمراض الغدة الدرقية.

كما اشتكى المريض من أنه لا يستطيع البلع، وخاصة الطعام البارد، وخاصة الآيس كريم. اشتبه الطبيب أولاً بوجود سرطان لدى المريض.

وقال مياسنيكوف على قناة "روسيا1 ": "قمنا بفحص المريض. وفي أول اختبار دم، اكتشفنا أن الهيموغلوبين للمريض قد انخفض - 9.5، أي وجدنا أنه مصاب بفقر الدم، وهذا كان يؤكد وجود ورم خبيث لدى المريض".

فقر الدم هو نقص في الهيموغلوبين في خلايا الدم التي تحمل الأكسجين. في بعض الأحيان يشير إلى نزيف داخلي يحدث مع مرض السرطان.

أجرى الأطباء عددًا من الفحوصات، خاصة تنظير المعدة والتصوير المقطعي، ولكن لم يتم العثور على سرطان. بعد سلسلة من الاختبارات، اكتشف أن لدى المريض مستويات مرتفعة من البيليروبين وبعض الإنزيمات.

وأضاف الطبيب: "وهنا أحد الأعراض وهو ردة الفعل على البارد، دفعنا إلى التفكير في مرض واحد محدد للغاية، وهو ما يسمى "داء الراصات الباردة ". هذا المرض هو الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى فقر الدم.

تم تأكيد التشخيص الدقيق بمساعدة أسئلة إضافية.

أيضا، تم اكتشاف متلازمة رينود مع أصابع مزرقة باردة لدى المريض. تم وصف الدواء للرجل ونُصح بأن لا يعرض نفسه للبرد كثيرا.