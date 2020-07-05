رصد كوكبين عملاقين يرقصان في الفضاء... صورة

قام علماء فلك برصد كوكبين عملاقين في الفضاء ، يقومان بحركات وصفوها بالـ"غريبة والرشيقة"، خلال تفاعلهما مع جاذبية بعضهما البعض.

وأطلق العلماء على الكوكبين اسمي "WASP-148b" و "WASP-148c"، بحسب موقع "mystery planet" الفلكي، حيث يدوران حول نجم يشبه الشمس، ويقعان على بعد 800 سنة ضوئية، في كوكبة هرقل أو الجاثي، والواقعة في نصف الكرة السماوية الشمالي، بين كوكبتي القيثارة والإكليل الشمالي، وهي خامس أكبر الكويكبات.

Открыта необычная планетная система WASP-148 с использованием инструмента SOPHIE. Ученые проанализировали движение звезды и пришли к выводу, что в системе звезды присутствуют две планеты, WASP-148b и WASP-148chttps://t.co/gUYjg1eOBg pic.twitter.com/Vy30gFqQfy — Слава (@st_slava) July 4, 2020

ووفق نتائج الرصد فإن حجم "WASP-148b" يساوي تقريبا ذلك الخاص بزحل، في حين أن حجم الكوكب الآخر "WASP-148c" بنصف كتلة المشتري.

التفسير كان نتيجة الشعور بجاذبية بعضهما البعض وهو ما تم استنتاجه من خلال تسارع وتباطؤ حركتهما وفق المسافات بينهما، ليبدوا كما لو أنهما يؤديان رقصة في الفضاء.