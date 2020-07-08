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    دواء أفيبيرافير ضد كورونا، القاهرة، مصر يونيو 2020

    الصحة والسكان المصرية تكشف: هل يشكل "الطاعون الدبلي" تهديدا خطيرا للبلاد

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عما إذا كان "الطاعون الدبلي" الذي ظهر في الصين مؤخرا يشكل تهديدا خطيرا بالنسبة لمصر.

    وأشار مسؤول في الوزارة في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" إلى أن مصر آمنة تماما من عدوى "الطاعون الدبلي" الذي ظهر في الصين مؤخرا.

    وقال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان المصرية: "مصر تمتلك نظام ترصد قوي يمكنه رصد والوقاية من 41 مرضا ووباء، وقادر على حماية المجتمع من أي مخاطر وبائية قد تطرأ في الخارج".

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    بعد ظهوره من جديد... ما هو "الطاعون الدبلي"؟

     وأوضح عبد الفتاح "الطاعون الدبلي، ما هو إلى عدوى بكتيرية وظهرت حالات في ولاية منغوليا الصينية، وأدوية العدوى البكتيرية موجود فعليا ألا وهي المضادات الحيوية، ما يعني أن إمكانية القضاء عليه بصورة كاملة موجودة وقائمة".

    واستمر المسؤول المصري قائلا "منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا قلق من ظهور الطاعون، فهي عدوى بكتيرية تنتقل عن طريق الرذاذ".

    واستدرك بقوله "العدوى البكتيرية مشاكلها محلولة، لتوفر المضادات الحيوية، لكن العدوي الفيروسية هي التي تسبب قلقا لكون الفيروس ليس له علاج، وانما الأدوية الموجود تحد من نشاط وتكاثر الفيروس فقط، وعلى الأدق لا يوجد مضادات للفيروسات".

    وأفيد في وقت سابق، أنه تم تأكيد انتشار الطاعون الدبلي في مدينة بيان نور بمنطقة منغوليا الداخلية الصينية، بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف الطاعون في غرب منغوليا بالمنطقة المجاورة لجمهورية ألتاي الروسية.

    و"الطاعون الدبلي" الذي اشتهر في العصور الوسطى "بالموت الأسود" مرض شديد العدوى وغالبا ما يكون مميتا وينتشر في الغالب عن طريق القوارض.

    وحالات الطاعون مألوفة في الصين ولكن تفشي هذا المرض أصبح نادرا بشكل متزايد. وسجلت الصين 26 حالة إصابة و11 حالة وفاة خلال الفترة من 2009 إلى 2018.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, فيروس كورونا, انتشار الطاعون, الطاعون, وزارة الصحة المصرية
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