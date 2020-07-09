طبيبة أمراض جلدية تتحدث عن خطر لدغات البعوض

لدغات البعوض لا تشكل تهديدًا خطيرًا لجسم الإنسان، باستثناء حالة واحدة محددة. تحدثت أخصائية الأمراض الجلدية لاريسا أليكسييفا عنها في مقابلة مع راديو "سبوتنيك".

بالنسبة لمعظم الناس، لسعات البعوض ليست أكثر من شيء تافه غير سار. يشعرون بالحكة فقط. وأشارت لاريسا أليكسييفا، إلى أن الاستثناء قد ينحصر فقط في اللدغات بالأماكن الحساسة بشكل خاص.

وقالت طبيب الأمراض الجلدية: "صدمة الحساسية يمكن أن تتطور في بعض الأحيان إذا كانت لدغة البعوض في العين أو الجفن. يمكن أن يكون هناك ضعف وتورم واضطراب في الوعي وعلامات صدمة أخرى. لا يجب أن تهمل لدغات البعوض في هذه الحالة".

وأضافت أليكسييفا أن مثل هذه العواقب يمكن أن تحدث في حالات نادرة للغاية، ولكن إذا حدث ذلك، فستحتاج إلى مساعدة الطبيب.

وقالت: "إذا رأيت أن التورم يزداد، وأن اللدغة تزداد في الحجم، وتتشكل البثور، ويبدأ التورم، لديك صعوبة في التنفس، سيكون هناك حاجة إلى الإسعافات الأولية. يجب أن تأخذ الجيل الأول من مضادات الهيستامين ويجب استدعاء الإسعاف. إذا كنت لا تلاحظ أي شيء آخر غير تلف الجلد واحمراره بسبب الحكة، يمكنك الذهاب إلى طبيب الأمراض الجلدية أو وضع كمادة باردة".