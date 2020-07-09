هيئة حماية المستهلك الروسية تتحدث عن الحيوانات التي تحمل الطاعون الدبلي

شددت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" على أن وصول العدوى من منغوليا والصين إلى روسيا احتمال ضئيل للغاية.

أخبرت الهيئة قناة "زفيزدا" الروسية عن الحيوانات التي يمكن أن تحمل الطاعون الدبلي، وكذلك قدرت احتمال وصول العدوى إلى روسيا.

وأشارت الهئية إلى أن حاملات الدم الحار المعروفة بمسببات الطاعون كثيرة جدا وتشمل أكثر من 300 نوع من الثدييات وثلاثة أنواع من الطيور. تصاب العديد من الثدييات بالطاعون: القوارض، وأرنبيات الشكل، والمفترسة، والحافريات، والطيور أقل شيوعًا. حاملات الطاعون، أيضا، هي 162 نوعًا و 18 نوعًا فرعيًا من البراغيث.

شددت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" على أن وصول العدوى من منغوليا والصين إلى روسيا احتمال ضئيل للغاية. تم اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة، بما في ذلك الحجر الصحي، حيث تم تسجيل حالات الطاعون. تم عزل المرضى، وخضع جميع الذين اتصلوا بهم لإشراف طبي، ولم يسجل أي أعراض للطاعون لديهم.

تم تعزيز المراقبة على الحدود الروسية مع منغوليا والصين، تتم المراقبة. وأكدت "روس بوتريب نادزور" أن الوضع مسيطر عليه بالكامل.

في وقت سابق في منغوليا والصين، بالقرب من الحدود مع روسيا، تم تسجيل العديد من حالات العدوى البشرية بالطاعون الدبلي.