لأول مرة في العالم... نظارات "هواوي" الذكية ستزود بكاميرات "خفية" دوارة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "هواوي" الصينية الرائدة تجهز حاليا نظارات جديدة ذكية مزودة لأول مرة في العالم بكاميرات فريدة من نوعها.

وأوضح موقع "أندرويد هيدلاينز" التقني المتخصص أن "هواوي" ستزود نظاراتها الذكية بكاميرات منبثقة "مخفية" دوارة.

وسيمكن لكاميرات نظارات هواوي الذكية التقاط الصور بزاوية تصوير 360 درجة.

Huawei Smart Glasses Could Come With A Rotating Pop-Up Camera https://t.co/dWYISeNACt — Android Headlines (@Androidheadline) July 9, 2020

​وحصلت تلك النظارات على براءة اختراع جديدة، التي تتميز فيها تلك الكاميرات بأنها صغيرة الحجم يمكن التحكم فيها من خلال الإيماءات عن طريق العيون وتظهر الصور أمام العدسات السميكة الخاصة بالنظارات.

ودعمت "هواوي" نظاراتها الذكية بمشغلات تطبيقات جديدة ثورية، يمكنها تنفيذ الأوامر بطرق مختلفة غير تقليدية.