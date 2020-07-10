العثور على مادة متوهجة غامضة على الوجه الآخر للقمر... صورة

اكتشف علماء مادة متوهجة غامضة، من خلال المسبار الصيني " Yutu-2"، على الوجه الآخر للقمر (الجانب البعيد غير المرئي لكوكب الأرض).

يشار إلى أنه تم تصوير هذه المادة اللامعة لأول مرة بواسطة نفس المسبار في نهاية شهر يوليو 2019. وتم وصف المادة بأنها تشبه "الهلام"، وهو شيء غريب بالنسبة للقمر، نظرا لأن سطحه مكان جاف جدا ومغبر.

ولمعرفة طبيعة هذا الشيء الغريب، أزال العلماء الضوء المنعكس من الصورة وحددوا تركيبته الكيميائية.

Chinese scientists reveal analysis of weird substance found on the moon's far side by Yutu 2 rover https://t.co/1RC9yuT7mS pic.twitter.com/0isY3pyZux — SPACE.com (@SPACEdotcom) July 7, 2020

ووفقا للتحاليل، فإن المادة تتكون من 45% من البلاجيوكليز (مجموعة هامة من معادن السيليكات تنتمي إلى طائفة الفلدسبار وهو محلول جامد يعرف غالباً باسم مجموعة بلاغيوكلاس فلدسبار) و7% من البيروكسين (أحد المعادن الشائعة في القشرة الأرضية ويوجد في كثير من الصخور النارية والصخور المتحولة المكونة من سيليكا)، بالإضافة إلى 6% من الأوليفين (معدن مركب من سيليكات المغنسيوم والحديد).

ووفقا للعلماء، فإن تركيبة المادة طبيعية جدا بالنسبة لسطح القمر، حيث تبين أن المادة ذات لون أخضر داكن وتبلغ أبعادها حوالي 52 × 16 سم.

وخلص العلماء إلى أن المادة تشكلت أثناء اصطدام نيزك بالقمر، الأمر الذي أدى إلى انصهار المواد واندماجها مع بعضها البعض، وفق مجلة "Earth and Planetary Science Letters".

ووفقا للعلماء، فإنه من المستحيل أن تتشكل المادة في المكان الذي تم العثور عليها، مشيرين إلى أنه من الممكن أن تكون تشكلت في مكان آخر وانتقلت إلى هذا المكان (بفعل قوة اصطدام نيزك آخر).