قرع أجراس غريب... اكتشاف أصوات في الغلاف الجوي للأرض

رصد العلماء بعض أنواع الموجات الصوتية في الغلاف الجوي للأرض، التي تشبه إلى حد كبير رنين الموجات الصوتية داخل الأجراس.

ووفقا للعلماء، فإن الطاقة التي تتحرك في السماء تخلق هذه الموجات في الغلاف الجوي، حيث قام العلماء بدراسة بيانات الغلاف الجوي على مدى السنوات الـ 38 الماضية، بما في ذلك الموجات السماوية بترددات من ساعتين إلى يومين وأطوال موجة تزيد عن 5000 كم.

Scientists Detect Earth's Atmosphere 'Ringing' Like a Bell https://t.co/1LPkcs41dw pic.twitter.com/S8jY5zFdeX — Jeffrey La Berdia (@JeffreyLaBerdia) July 10, 2020

واكتشف العلماء موجات رنين عشوائية على نطاق عالمي، التي تنبأ بها لأول مرة في القرن التاسع عشر الفيزيائي الفرنسي الشهير بيير سيمون لابلاس.

وفي حال انتقلت الأمواج عبر الهواء بارتفاع وسرعة مناسبتين، فإنها تصدر أصواتا تشبه قرع الأجراس، وهذا ما يسمح لها بالتنقل عبر جميع أنحاء الغلاف الجوي، تماما مثل الموجات الصوتية التي تهتز جراء قرع الجرس، وفق مجلة "sciencealert" العلمية.

وحدد العلماء، من بين هذه الموجات، موجات روسبي مدفوعة بموجات القصور الذاتي وموجات كلفن، حيث يتحرك بعضها شرقا والبعض الآخر غربا، ويصل تسارع بعضها إلى سرعات عالية جدا (نحو 1080 كم في الساعة).