علماء يجدون طريقة "بسيطة" ورخيصة لمكافحة كورونا باستخدام النفايات

وجد علماء إسرائيليون طريقة بسيطة ورخيصة لتحويل النفايات إلى مادة الإيثانول التي تستخدم في تصنيع المطهرات الهامة في مكافحة كورونا.

وقالت ماماني، "لدينا هنا بقايا أوراق من مصنع وبعض القش من حديقة الحيوانات وعشب جمعته بلدية تل أبيب".

وتمكنت البروفسورة هداس ماماني من جامعة تل ابيب وفريقها من تحويل النفايات إلى كحول ، بحسب ما نقلته "تايمز أوف إسرائيل".

وتُدخل ماماني كميات صغيرة من هذه المواد إلى المفاعل ثم تضيف غاز الأوزون. وأشارت العالمة أن الإيثانول كان ينتج سابقا من الذرة وقصب السكر لذا كان مكلفا.

وتابعت ماماني، "إنتاج الإيثانول أصبح يتم بطريقة بسيطة وخضراء تحترم البيئة ولا تنتج السموم" وتستغرق العملية ما بين أربعة إلى خمسة أيام.

وتنتج إسرائيل أكثر من 620 ألف طن من النفايات النباتية كل عام، بحسب ماماني التي تتوقع أن يتم تسويق هذه الطريقة في إنتاج الكحول خلال عامين.

وسجلت إسرائيل منذ بدء انتشار الجائحة في مارس/آذار أكثر من 33 ألف إصابة بينها 346 وفاة.