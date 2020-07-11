عفاريت.. علماء الفلك يكتشفون أجساما دائرية غريبة في الفضاء

اكتشف علماء أستراليون نوعا غير معروف من الأجسام الفضائية، حيث يعتقدون أنها آثار لموجات صادمة ناتجة عن بعض الأحداث الهائلة خارج مجرتنا.

وتم اكتشاف الأجسام الدائرية الغريبة من قبل التلسكوبات الراديوية الأسترالية في نهاية عام 2019، وكانت مرئية فقط في موجات الراديو ولم يتم اكتشافها في الأشعة تحت الحمراء والأشعة السينية والنطاقات البصرية.

Астрономы обнаружили в космосе загадочные круглые объекты

Обнаруженные круговые фигуры в радиоизображениях, похоже, это новый класс астрономических объектовhttps://t.co/KigHaPpCvM

📄Unexpected Circular Radio Objects at High Galactic Latitudehttps://t.co/zEJmvvhZfD pic.twitter.com/Dx8qCN6PAo — LEDI NOCH (@LEDINOCH1) July 9, 2020

وأطلق عليها العلماء اسم "دوائر الراديو الغريبة" أو "العفاريت" (Odd Radio Circles).

ويشبه شكل الأجسام الدوائر أو الفقاعات، وتقع جميع الأجسام في خطوط عرض مجرة ​​عالية ويبلغ قطرها حوالي دقيقة واحدة (أي حوالي 3% من حجم القمر).

ولم يستطع العلماء تحديد حجم الأجسام الحقيقي كون المسافة إليهم غير معروفة إلى الآن، وفق مجلة "Nature" العلمية، حيث قام موقع "arxiv" بنشر الدراسة.

ويعتقد العلماء أن "العفاريت" هي عبارة عن موجات صادمة كروية عملاقة ناتجة من بعض الأحداث الهائلة خارج مجرة ​​درب التبانة.

ووفقا للعلماء، فإن هذه الأجسام الغريبة لا تتوافق مع أي نوع من الأنواع المعروفة للعلم، ويتم الآن جمع معلومات ووثائق أخرى لتحديد ماهيتها وهل يمكن أن تكون مظاهر غريبة لأشياء معروفة للعلم سابقا.