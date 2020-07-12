كيف تتناول رقائق البطاطس دون الإضرار بالصحة

أخبرت أولغا غريغوريان، أخصائية التغذية، وكبيرة الباحثين في معهد أبحاث التغذية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم الطبية، في مقابلة مع راديو "موسكو تتحدث"، عن عدد المرات التي يمكن فيها تناول الرقائق دون الإضرار بالصحة.

وقالت غريغوريان: "أولا وقبل كل شيء، نصر دائما على أنه لا توجد منتجات ضارة ومفيدة للغاية. بالطبع، هناك منتجات خطرة: مثل الكولا والرقائق والبرغر. ولكن إذا تم تناولها بشكل نادر، فلن تضر بالصحة".

وفقا لها، لا يوجد طعام مرجعي، تحتاج إلى العثور على طعامك وفقًا للمعايير الصحية.

وأضافت أخصائية التغذية "نعتقد أنه من الضروري أولاً تزويد الجسم بالبروتين والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. بالطبع ، تحتاج أيضًا إلى التفكير في الموسمية: في الصيف - الحد من الأطعمة الدهنية".