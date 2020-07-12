أعراض السرطان المبكر عند الأطفال

أوضح أطباء الأورام العلامات التي يجب على الآباء أن ينتبهوا لها وأن يعرضوا الطفل على إخصائي عند ظهورها.

وقال جراح أورام الأطفال الروسي تيمور شارويف في مقابلة مع "فيتشيرنيا موسكفا" إنه يوجد ثلاث أعراض رئيسية للأورام الخبيثة في المرحلة المبكرة، قبل ظهور الورم بعد.

وفقا له، قد يشير التغيير الحاد في السلوك إلى مرض خطير - على سبيل المثال، أصبح الطفل النشط بطيئًا ومشتتًا. وأوضح الطبيب أن هذه التغييرات هي علامة مقلقة تسمى الخمول البدني يمكن أن تتحول إلى تعب سريع وعدم الحركة.

يجب أن يقلق الآباء أيضًا إذا لاحظوا افتقار الطفل للشهية وفقدان الوزن المفاجئ. يجب أن تحدث التغييرات، في غضون أسبوعين. في هذه الحالة، قد يكون لدى الطفل خدود متورمة، وقد تنخفض طبقة الدهون على الجسم أو حتى تكون غائبة في بعض الأماكن.

بالإضافة إلى ذلك، يجدر الانتباه إلى عدم تناسق الجسم في الصدر والبطن أوقد يظهر تورم تحت الجلد على الذراعين والساقين. لاحظ الجراح أنها عادة تظهر بعد اللعب والكدمات، ولكن إذا لم تختفي بعد بضعة أيام، فهناك حاجة إلى زيارة الطبيب.

ونصح رئيس قسم الأورام متعدد التخصصات بالمركز الاتحادي العلمي والسريري لأمراض الدم والأورام والمناعة لدى الأطفال الذي "روغاشيف"، الأستاذ نيكولاي جوكوف بزيارة الطبيب عند حدوث أي ألم وضعف في النشاط الطبيعي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأورام المختلفة والبقع والنتوءات التي لا تختفي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع هي أيضًا سبب للذهاب إلى أخصائي.