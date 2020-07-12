تعاون "سري" بين مايكروسوفت وغوغل... ما قصته

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن هذا التعاون، مهمته الرئيسية جلب المزيد من تطبيقات "الويب" إلى متجر "غوغل بلاي" إلى نظام تشغيل "أندرويد".

وستفيد تلك التطبيقات في تشغيل أجهزة مثل "سرفس ديو"، والتي تسمح بتقديم المزيد من التطبيقات التي كانت متاحة فقط في نسخ سطح المكتب والحواسيب المكتبية والمحمولة لهواتف أندرويد.

وليس هذا هو التعاون الأول لمايكروسوفت وغوغل، حيث سبق وتعاونا في إطلاق تطبيق يتتبع مرضى "كوفيد 19"، يسمح بمنع حدوث موجة ثانية من العدوى التي قد تكون قاتلة.

كلفت الحكومة اليابانية فريقا من مطوري "مايكروسوفت" لإنشاء التطبيق بالتعاون مع أبل وغوغل، وتم تعيين شركة "كود فور جابان" التي تقود المشروع الذي ستظهر نتائجه قريبا إلى النور.

وفرضت "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" شروطا واسعة قبل برمجة التطبيق، والتي من أبرزها ألا يتم إدارة التطبيق إلا من خلال وكالات الصحة العامة.

ومن المتوقع أن تطلق اليابان على التطبيق اسم "كوكوا" الذي يسمح بجمع بيانات مصابي "كوفيد 19" عن طريق تقنية البلوتوث عندما يقترب أحدهم من الآخر أو من شخص آخر غير مصاب بمسافة متر واحد لأكثر من 15 دقيقة.