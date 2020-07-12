لماذا يجب تناول المشروبات الدافئة في الطقس الحار

الحرارة اختبار صعب للجسم، فكثير من الناس يتناولون المشروبات الباردة، في محاولة لتحسين شعورهم، إلأ أن المتخصص في الكيمياء النباتية إيغور سوكولسكي، كشف ما هو الخطأ الذي يقع فيه الكثيرون.

وأشار الخبير إلى أن سكان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لا يفضلون المشروبات الدافئة في الطقس الحار، على سبيل المثال، الشاي من دون أسباب.

وقال سوكولسكي لصحيفة "أرغوميني إي فاكتي": "المشروبات الباردة تخفف الشعور بالحر على المدى القصير فقط. إنها تقلل درجة حرارة الجسم قليلاً، ولكنها في نفس الوقت تقلل التعرق. لذلك، فإن تأثيرها في التبريد غير مقنع".

في الوقت نفسه، فإن الشراب الدافئ والساخن، على العكس، يحفز التعرق النشط، والذي يبرد جسمنا بسرعة. يقوم الشاي الساخن أيضًا بتوسيع الأوعية الدموية، لذلك يطلق الجسم الحرارة بشكل أسرع. وأضاف الخبير أنه من المفيد للغاية شرب الشاي الأخضر في الطقس الحار.