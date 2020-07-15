خرائط غوغل تستخدم الواقع الافتراضي لتحديد المواقع

كشفت تقارير صحفية عن طرح تحديث جديد لتطبيق "خرائط غوغل"، يستخدم فيه "الواقع الافتراضي" لتحديد المواقع.

وأوضح التقرير المنشور في موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "غوغل مابس" الجديد تستخدم تقنية "البث الحي للواقع الافتراضي" لتحديد المواقع".

ولا يعتبر نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" وشبكة "واي فاي" طريقة موثوقة لتحديد موقعك، ولكن بفضل ميزة الواقع المعزز الجديدة، والتي يمكن لمستخدمي خرائط غوغل على أندرويد استخدام تلك التقنية لتحديد أماكنهم بالضبط وفي أي اتجاه يسيرون.

وتحدد التقنية الجديدة على "غوغل مابس" اتجاهات المشي، والتي تستخدم كاميرا الهاتف للتعرف على مكانك والمراجع المرئية من صور التجول الافتراضي.

وبمجرد السماح لتطبيق "خرائط غوغل" بالوصول إلى الكاميرا، ما عليك إلا مسح المنطقة من حولك، حتى يتمكن التطبيق من التعرف على مكان وجودك.