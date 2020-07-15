"سناب شات" تختبر تقنية جديدة شبيهة بـ"تيك توك"

أوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن تقنية "سناب شات" الجديدة ستمكن المستخدم من التنقل السريع بين مقاطع الفيديو العامة، بصورة شبيهة بتلك المستخدمة في "تيك توك".
وسيمكن التنقل بين الفيديوهات العامة عبر "سناب شات" بحركة تمرير عمودية، لاجتذاب عدد أكبر من المستخدمين.
Wtf is this ??? $snap @mtatsis pic.twitter.com/mKLekcZC0r
— Arthur 🥰 (@artb2668) July 13, 2020
ولا تزال ميزة التنقل حاليا قيد التطوير، ومقتصرة على عدد قليل من المستخدمين، وستكون تلك الميزة متوفرة على مقاطع الفيديو للعرض العام، وليس القصص الموجودة لدى جهات الاتصال الخاصة بك.
بمجرد إصدارها، ستتيح الميزة للمستخدمين التمرير سريعًا إلى اليسار أو اليمين أفقيًا للخروج من مشاهدة مقاطع الفيديو بدلاً من الانتقال إلى قصص أخرى.
وأكد المتحدث باسم "سناب شات" أن تلك التقنية قيد التجريب حاليا، خاصة وأن مجتمع "سناب شات" أكثر تنوعا من أي تطبيقات أخرى.
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