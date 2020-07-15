إطلاق اسم العالم الصيني وو رو كانغ على كويكب اكتشف عام 2010

وافق الاتحاد الدولي للفلك على تسمية كويكب تم اكتشافه عام 2010، باسم العالم الصيني وو رو كانغ، المعروف بإسهاماته في علم الإنسان القديم.

ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن حفلا أقيم في بكين، أمس الثلاثاء، في معهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم للإعلان رسميا عن تسمية الكويكب.

ووفقا لبيان أصدره الاتحاد الدولي للفلك ، تم اكتشاف الكويكب برمز 317452 في عام 2010 من قبل فلكيين من برنامج مسح الأجسام القريبة من الأرض في مرصد الجبل الأرجواني في شرقي الصين.

ولد وو رو كانغ، وهو أكاديمي في الأكاديمية الصينية للعلوم، في عام 1916 وتوفي في عام 2006. وهو رائد في علم الإنسان الفيزيائي الصيني وعلم الإنسان القديم، وأسس المجال الأكاديمي الجديد لعلم الإنسان الجديد.

وتعد الكويكبات الأجرام السماوية الوحيدة التي يمكن تسميتها من قبل مكتشفيها. ووفقا للأكاديمية الصينية للعلوم، تم تسمية إجمالي 16 كويكبا على اسم علماء صينيين، بدعم مشترك من مؤسسة "هو ليونغ هو لي" ومقرها هونغ كونغ ومرصد الجبل الأرجواني التابع للأكاديمية.