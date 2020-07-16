بالفيديو "زووم" تكشف عن خصائص أول جهاز خاص بالاجتماعات

ابتكرت شركة "زووم"، جهازا جديدا مخصصا لعقد مؤتمرات الفيديو، لتوفير احتياجات الموظفين، الذين اضطروا للعمل من المنزل بسبب أزمة انتشار فيروس "كورونا".

ووفقا لصحيفة "ذا غاردين" البريطانية، فإن جهاز "Zoom for Home" والمقرر بيعه بـ600 دولار، يحتوي على شاشة تعمل باللمس مقاس 27 بوصة، و3 كاميرات واسعة الزاوية لمكالمات الفيديو العالية الدقة، ومكبرات صوت مدمجة، و8 ميكروفونات للحصول على صوت أوضح.

قال الرئيس التنفيذي للشركة إيريك إس يوان: "إن قرار إنشاء أول منتج مادي للشركة جاء "بعد تجربة العمل عن بُعد بأنفسنا على مدار الأشهر العديدة الماضية".

وأضاف يوان: "كان من الواضح أننا بحاجة إلى ابتكار فئة جديدة مخصصة للعاملين عن بعد... أنا فخور جدا بالفريق لاستمراره في الإبداع وإثبات أن "زووم" هو أفضل منصة اتصالات موحدة يمكنها تلبية احتياجات جميع أنواع المستخدمين."

يمكن لمستخدمي الجهاز متابعة عملهم على سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول، والاستمرار في التحدث مع زملائهم عبر الجهاز المستقل، كما يمكن العمل على الجهاز لتعديل المستندات.