لا نمتلك دليلا... "تويتر" تصدر بيانا بشأن "الاختراق العظيم"

أصدرت منصة "تويتر" بيانا عاجلا بشأن "الاختراق العظيم" الذي تعرضت له المنصة قبل ساعات.

أوضحت وحدة دعم تويتر في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنها غير مدركة حتى الآن، إذا ما كان الهاكرز تمكنوا من الوصول إلى كلمات السر الخاصة بالمستخدمين الذين تم اختراق حساباتهم.

وأشارت إلى أنها لم تعثر على أي دليل على أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى كلمات مرور حسابات المشاهير التي تم استهدافها في وقت سابق.

وقالت تويتر: "لكن في الوقت الحالي، لا نعتقد أن إعادة تعيين كلمة المرور ضرورية."

وتعرضت منصة "تويتر" لخرق أمني كبير، حيث تم قرصنة عدد كبير من حسابات المشاهير والسياسين الكبار في الولايات المتحدة.

وأوقف موقع "تويتر" إثر عملية القرصنة الكبيرة التي تعرض لها أغلب الحسابات الموثقة من التغريد أو طلب منها تغيير الرقم السري لحين حل مشكلة الاختراق.

كما علق مؤسس "تويتر"، جاك دورسي، وهو أحد الذين اخترقت حساباتهم، قائلا، "يوم صعب علينا في تويتر.. لدينا شعور سيء ونشخص الوضع حاليا.. سنشارك بنتائج التحقيقات فور اكتمالها".

We have no evidence that attackers accessed passwords. Currently, we don’t believe resetting your password is necessary. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020

​جاءت أبرز الشخصيات التي تم اختراق حساباتها، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وجو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والملياردير الأمريكي الديمقراطي مايك بلومبرغ، ومغني الراب الأمريكي الشهير كاني ويست.

كما تعرضت حسابات مشاهير آخرين منها الحسابات الرسمية لعمالقة التكنولجيا الأمريكية، بيل غيتس، وإيلون ماسك، وجيف بيزوس، وحساب شركة أبل وشركة أوبر، للاختراق أيضا، إذ طلبت الحسابات تبرعات عبر العملة الرقمية (بيتكوين).