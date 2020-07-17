20 يوليو موعد إطلاق الإمارات لمسبار"الأمل" إلى المريخ

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الإمارات أعلنت، اليوم الجمعة، إطلاق مسبار الأمل للمريخ يوم 20 يوليو/ تموز، لكن الموعد قد يتغير وفقا للظروف الجوية في مركز الإطلاق في اليابان.

نشر المكتب الإعلامي على صفحته الخاصة على "تويتر" تغريدة جاء فيها: "أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء أنه تقرر مبدئياً أن يكون إطلاق مهمة #الإمارات للمريخ في 20 يوليو 2020 الجاري في تمام الساعة 1:58 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات".

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء أنه تقرر مبدئياً أن يكون إطلاق مهمة #الإمارات للمريخ في 20 يوليو 2020 الجاري في تمام الساعة 1:58 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 17, 2020

ولفت إلى إمكانية تغيير هذا الموعد بحسب الأحوال الجوية: "علماً أن هذا الموعد يمكن أن يتغير تبعاً لتطورات الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل مسبار الأمل في اليابان.".

علماً أن هذا الموعد يمكن أن يتغير تبعاً لتطورات الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل مسبار الأمل في اليابان. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 17, 2020

وكانت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء قد أعلنتا، يوم أمس الخميس، أنه تقرر مبدئيا أن يكون إطلاق مهمة "مسبار الأمل" إلى المريخ، في الفترة ما بين 20 و22 تموز/يوليو 2020 الجاري، اعتمادا على تحسن الأجواء.

وأكدت الجهتان، بحسب ما نقل الحساب الرسمي لمكتب الاتصال لحكومة الإمارات، أنه "سيتم تأكيد ساعة الإطلاق في حينه".

ومن المخطط أن يصل المسبار إلى المريخ بحلول عام 2021، تزامنا مع ذكرى مرور خمسين عاماً على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، في العام 1971.

وتهدف المهمة إلى بناء موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على البشرية، والتأسيس لاقتصاد مستدام مبني على المعرفة، وتعزيز التنويع وتشجيع الابتكار، وغيرها.