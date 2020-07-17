تحديث "فيسبوك ماسنجر" يمنح ميزة استثنائية لمكالمات الفيديو

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق "فيسبوك ماسنجر" للدردشة طرح تحديثا يتضمن ميزة استثنائية لمكالمات الفيديو.

ويسمح تحديث "ماسنجر" الجديد، بإمكانية مشاركة الشاشة عبر مكالمات الفيديو، وفق ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.

Facebook Messenger brings screen sharing support on its Android and iOS apps https://t.co/JxtHPyveLE — Pocketnow (@Pocketnow) July 17, 2020

​وأشار التقرير إلى أن تحديث "فيسبوك ماسنجر" سيكون متوافقا مع نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وستكون نفس الميزة موجودة أيضا على تطبيق "زووم" لمكالمات الفيديو الجماعية.

وستتوافق تلك الميزة للعمل مع مكالمات الفيديو التي يتراوح عدد أعضائها ما بين 8 إلى 16 شخصا، أو خلال الدردشات الفردية.