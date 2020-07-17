تحديد الأنواع الرئيسية لفيروس كورونا وأبرز الأعراض المصاحبة لها

توصل علماء بريطانيون يحللون البيانات الخاصة بتطبيق شائع الاستخدام لتعقب الأعراض الناتجة عن "كوفيد 19" أن هناك ستة أنواع رئيسية من المرض، يتميز كل منها بمجموعة من الأعراض.

وبحسب وكالة "رويترز" اكتشف فريق الباحثين من كلية "كينجز لندن" أن الأنواع الستة ترتبط أيضًا بمستويات شدة العدوى، واحتمالية احتياج المريض إلى مساعدة في التنفس - مثل الأكسجين أو أجهزة التنفس الصناعي - حال نقلهم إلى المستشفى.

يمكن أن تساعد النتائج الأطباء على التنبؤ بمرضى "كوفيد 19" الأكثر عرضة للخطر ومن المرجح أن يحتاجوا إلى رعاية المستشفى في الموجات المستقبلية للوباء.

قالت كلير ستيفز، وهي طبيبة شاركت في قيادة البحث: "إذا كان بإمكانك التنبؤ بما سيكون عليه المصاب في اليوم الخامس، فسيتوافر لم الوقت لتقديم الدعم والتدخلات المبكرة مثل مراقبة مستويات الأكسجين في الدم والسكر، وضبط مستويات السيولة".

إلى جانب السعال والحمى وفقدان الشم -غالبًا ما يتم توصيفها على أنها الأعراض رئيسية للمرض- أظهرت بيانات التطبيق أعراض أخرى بما في ذلك الصداع وآلام العضلات والإرهاق والإسهال والتشوش وفقدان الشهية وضيق التنفس.

النتائج كانت مختلفة بشكل كبير. أصيب البعض بأعراض خفيفة شبيهة بالإنفلونزا أو طفح جلدي وعانى آخرون من أعراض حادة أو ماتوا.

وحددت الدراسة، التي نشرت على الإنترنت، اليوم الجمعة، ولكن لم تتم مراجعتها من قبل علماء مستقلين أنواع المرض الستة وأعراضها كالآتي:

1- "يشبه الإنفلونزا" بدون حمى: الصداع، فقدان القدرة على الشم، آلام العضلات، السعال، التهاب الحلق، ألم في الصدر، لا حمى.

2- "يشبه الإنفلونزا" مع الحمى: الصداع، فقدان القدرة على الشم، السعال، التهاب الحلق، بحة في الصوت، حمى ، فقدان الشهية.

3- الجهاز الهضمي: الصداع، فقدان القدرة على الشم، فقدان الشهية، الإسهال، التهاب الحلق، آلام الصدر، عدم السعال.

4- المستوى الشديد الأول: الصداع، فقدان القدرة على الشم، السعال، الحمى، بحة في الصوت، ألم في الصدر، إجهاد.

5- المستوى الشديد الثاني: الصداع، فقدان القدرة على الشم، فقدان الشهية، السعال، الحمى، البحة، التهاب الحلق، آلام الصدر، التعب، التشوش، آلام العضلات.

6- المستوى الشديد الثالث: الصداع، فقدان القدرة على الشم، فقدان الشهية، السعال، الحمى، البحة، التهاب الحلق، آلام الصدر، التعب، التشوش، آلام العضلات، ضيق التنفس، الإسهال، آلام البطن.