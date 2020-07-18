تغيير جينوم واحد.. العلماء يحولون أنثى البعوض إلى ذكر لا يلدغ

اكتشف العلماء الأمريكيون طريقة لتحويل إناث البعوض إلى ذكور لا تلدغ، حيث يمكن فعل ذلك من خلال تغيير جينوم واحد فقط.

وكان السبب الرئيسي للدراسة، هو فرضية أن ذكور البعوض، على عكس الإناث، لا تميل إلى اللدغ. وقد استخدم فريق مشترك من العلماء الأمريكيين يمثلون جامعة "فرجينيا بوليتكنيك" وجامعة "تكساس إيه آند إم" إناث بعوضة الحمى الصفراء " Aedes aegypti" والتي تسبب عددا كبيرا من العدوى الخطيرة.

وحلل العلماء أحد أزواج الكروموسومات التي تحدد "الجنس الذكري" لدى هذا النوع من البعوض، ثم أدخلوا الجين المحدد للذكور "Nix" في صبغيات الأنثى.

وسمح هذا التغيير الجيني بتحويل الإناث إلى ذكور خصبة، كما أن هذه التغييرات سيتم تناقلها من قبل الأجيال اللاحقة، وفق مجلة "Proceeding of the National Academy of Sciences".

ومع ذلك، فإن العينات، التي حصل عليها العلماء، لم تتمكن من الطيران، وذلك بسبب عدم وجود جين " myo-sex".

وأعلن العلماء، أنه في الدراسات اللاحقة سيتم حقن كلا الجينين في الإناث في نفس الوقت، لأن ذلك يمكن أن يساعد بشكل كبير في مكافحة البعوض الضار.