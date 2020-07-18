فقاعة هائلة من غاز الهيدروجين تتجه من درب التبانة إلى كوكب الأرض... صور وفيديو

رصد فريق بحثي تابع لمؤسسة "ماكس بلانك" الألمانية للفيزياء ظاهرة غريبة تحدث في مجرة درب التبانة، تتعلق بالغاز الموجود في مركز المجرة.

ولاحظ العلماء ظهور فقاعة عملاقة من الغاز، بشكل غريب لم يستطع العلماء تفسيره إلى هذه اللحظة، عن طريق استخدام تلسكوب "وام" الأمريكي، المتخصص في دراسة الهيدروجين المتأين في مجرة درب التبانة، والتابع لجامعة "ويسكونسن ماديسون".

ورصد العلماء انحراف الخط البصري في مركز المجرة حوالي 8 درجات، يرتبط هذا الانحراف، بقرص مائل من الغازات يبلغ نصف قطره 1.5 كيلوبارسيك (مقياس يستخدمه الفلكيون لقياس المسافات الهائلة)، تحتوي (الفقاعة) على نسبة 48% من كتلتها على غاز الهيدروجين المؤين.

ونوهت الدراسة المنشورة في مجلة "Science Advances" العلمية المتخصصة، إلى أن هذه الفقاعة العملاقة والتي أطلق عليها العلماء اسم "Tilted Disk"، أو "القرص المائل"، نظرا لميلانها الغريب وانحرافها عن مستويات الغاز المحيطة المنتشرة في مركز المجرة باتجاه كوكب الأرض.

وأشار البحث إلى أن النتائج التي قدمها تلسكوب "وام" من خلال الرصد المستمر لمدة 20 عاما، إلى أن تأين الهيدروجين، الناتج عن تعرضه لطاقة كبيرة، ليس فقط بسبب التجمعات النجمية والطاقة الناتجة عنها عندما تكون في طور النشأة، بل هناك مصادر أخرى للطاقة تسبب "تأين الهيدروجين" لم يتم الكشف عنها بعد.

Spiral Nebula Aquarius. 700 light years away. 5.1 light years in diameter. #Aquarius pic.twitter.com/NO9K9eG8YZ — Aleksandra Ray #Boston 🦔 (@AleksandraRay_) June 29, 2020

وبين البحث أن مجرة درب التبانة تطلق إشعاعا أكبر من مثيلاتها عند مرورها بفترة النشأة، لكن إشعاعاتها تنخفض بعد أن يسيطر الثقب الأسود في مركزها على محيطة.

Discovery of diffuse optical emission lines from the inner Galaxy: Evidence for LI(N)ER-like gas https://t.co/Y5Eo3OvNEF — FraternaFibonacci (@OrdoFibonacci) July 6, 2020

ولم تسطع الدراسة تحديد أسباب نشوء هذه الفقاعة أو طبيعتها أو عن مصادر الطاقة الأخرى التي تسبب "تأين الهيدروجين"، وأسباب انحراف فقاعة الغاز.