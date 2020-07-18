لأول مرة... مشاهدة أقمار كوكب المشتري من كوكب الأرض... صور

أشارت العديد من المواقع العلمية المتخصصة بالفضاء إلى أن كوكب المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، كان قبل أيام في أقرب نقطة له من الأرض.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صور خلابة تظهر بوضوح كبير كوكب المشتري مع أقماره بشكل مرئي ومن دون استخدام المناظير المتطورة.

المميز في الصورة أنها، بحسب الصفحة، ملتقطة من كميرا عادية بدقة عالية (هاتف موبايل)، وليس باستخدام التليسكوب أو المناظير الفضائية.

Out in the desert hoping to see the comet. Here’s a crappy cell phone photo of Jupiter and four of its moons while I wait. pic.twitter.com/rn1lRhYQWf — Nancy DeWitt (@IdahoLark) July 18, 2020

وكان موقع "space" المتخصص بالفضاء، قد أشار في وقت سابق، إلى أن كوكب المشتري سيكون مشاهدا بطريقة واضحة وساطعة للعين المجردة، خلال أيام الشهر الجاري.

While waiting for #Neowise, I was able to capture Jupiter and it's four Galilean moons! 🤯 pic.twitter.com/rpAyA6g2PH — Alex Spahn (@spahn711) July 18, 2020

وأشار الموقع إلى ضرورة الابتعاد عن الأبنية المضيئة والإنارة لمشاهدة الكوكب مع منح العين فترة تقدر بحوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلام.

I m an amateur photographer but this pic of moon n Jupiter is lit❤️💪🔥 pic.twitter.com/hszU5xmZTO — Zia ul Chad🖕 (@BootyEaterPro) July 18, 2020

ويلمع المشتري بلون أصفر في السماء بعد غروب الشمس مباشرة، ويبقى في السماء حتى الفجر، وظهر أكثر إشراقا من أي وقت سابق، ومن أي نجم آخر في السماء.

Here is an image of Jupiter. Looks somewhat strange but believe me I captured it with my own cell phone right now. 🙂🙂 pic.twitter.com/tPiETp3p3T — عمر بن منظور قریشی (@PirUmar_) July 18, 2020

ونشرت صفحة "علم الفلك والفيزياء" صورة يظهر فيها أقمار المشتري بشكل واضع جدا، بجانب قمر كوكب الأرض، في صورة ساحرة وخلابة.

ويمكن مشاهدة أقمار المشتري بالعين المجردة باستخدام المناظير العادية، أما في حال استخدام التليسكوب العادي، فقد تتمكن من مشاهدة الغلاف الجوي لكوكب المشتري، على شكل بقعة حمراء عظيمة.