دراسة تحسم الجدل... هل يمكن للبعوض نقل "كورونا" إلى البشر؟

حسمت دراسة علمية حديثة الجدل، حول إمكانية نقل البعوض والحشرات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" إلى البشر.

وأكدت الدراسة العلمية المنشورة عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أنه لا يمكن لفيروس كورونا المستجد أن ينتقل للبشر عن طريق البعوض أو الحشرات على الإطلاق.

وأشارت الدراسة التجريبية التي أجراها باحثون في جامعة كانساس الأمريكية أن فيروس كورونا المستجد لا يمكنه العدوى أو الانتقال عن طريق البعوض على الإطلاق

ونقلت الدراسة عن الباحث ستيفن هيغز، قوله: "رغم أن منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق إن البعوض لا يمكنه نقل الفيروس، لكن دراستنا التجريبية أثبتت بالدليل العلمي أن البعوض لا يمكنه على الإطلاق نقل فيروس كورونا المستجد".

واستخدم الباحثون لإثبات تلك الفرضية العلمية 3 أنواع من البعوض، بعضها يمثل أهم أنواع من النواقل الفيروسية التي يمكن أن تصيب البشر، وجميعها موجودة في الصين، حيث نشأ الفيروس لأول مرة.

ووجدت الدراسة أن الفيروس غير قادر على التكاثر في الأنواع الثلاثة، وبالتالي لا يمكنه نقل الفيروس إلى البشر.

وكتب مؤلفو الدراسة: "أثبتنا أنه حتى في ظل الظروف القاسية، فإن فيروس كورونا المستجد غير قادر على التكاثر في هذه البعوض، وبالتالي لا يمكن أن ينتقل إلى الناس حتى في حالة غير متوقعة يتغذى فيها البعوض على مضيف فيروسي".

وقال هيغز: "أنا فخور بالعمل الذي نقوم به في الجامعة للتعلم قدر المستطاع حول هذا الأمر وغيره من مسببات الأمراض الخطيرة".