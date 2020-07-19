"تويتر" تكشف عن معلومات جديدة حول ما حدث في "الأربعاء الأسود"

كشفت شبكة التدوين المصغر "تويتر" معلومات جديدة حول ما حدث في يوم الأربعاء الأسود أو الاختراق العظيم.

وأكدت "تويتر" في بيان لوحدة الدعم الخاصة بها عبر حسابها على موقع "تويتر" أن قراصنة "بتكوين" نسخوا بيانات عدة حسابات.

وكانت "تويتر" قد قالت في وقت سابق، إنها غير واثقة ولا تمتلك أدلة على أن القراصنة تمكنوا من الحصول على بيانات المستخدمين.

ولكنها في بيانها الجديد، قالت إن المهاجمين استخدموا أدوات تويتر الداخلية للسيطرة على عدد من حسابات المشاهير والبيانات الخاصة بهم.

وتحصل القراصنة على دفاتر العناوين وأرقام الهواتف الخاصة بحسابات المشاهير على تويتر، والرسائل المباشرة الخاصة بتلك الحسابات.

وتضمنت الحسابات التي تم القرصنة عليها شخصيات شهيرة مثل: جو بايدن، وباراك أوباما، وإيلون موسك، وبيل غيتس، ووارن بافيت.

أما عن طريق الاختراق، فقال تقرير منشور على موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إن القراصنة يبدو أنهم نجحوا في التلاعب بعدد صغير من موظفي تويتر.

For up to eight of the Twitter accounts involved, the attackers took the additional step of downloading the account’s information through our “Your Twitter Data” tool. We are reaching out directly to any account owner where we know this to be true. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 18, 2020

​وتمكن الهاكرز من خلال الوصول إلى أوراق اعتماد عدد من موظفي تويتر إلى الدخول إلى أنظمة تويتر الداخلية والتلاعب في حسابات المشاهير.