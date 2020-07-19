تطبيق يتتبع الصحة العقلية للمستخدم بطريقة فريدة

كشفت تقارير صحفية عن ابتكار تطبيق جديد يمكنه تتبع الصحة العقلية للشخص، بطريقة فريدة من نوعها.

وأوضح التقرير المنشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تطبيق " PROSIT"، الذي طوره باحثون مشتركين في كندا والصين، يدرس من خلال تقنيات الذكاء الصناعي، طريقة استخدام الشخص لهاتفه الذكي، وتقديم تقرير شامل حول الصحة العقلية للمستخدم بناء على ذلك.

ويمكن للتطبيق أن يكتشف إصابة المستخدم بنوع من أنواع القلق أو الاكتئاب

ويمكن للتطبيق أن ينفذ هذا الأمر عن طريق تتبع أنماط استخدام الهاتف من خلال أوقات التمرينات الرياضية والنوم وتكرار المكالمات وتواريخ الرسائل وأذواق الموسيقى.

ويمكن أن تظهر أنماط الاستخدام تلك قوة الشخصية والشحنة العاطفية التي يتلقاها الشخص، وما إلى ذلك من أمور يمكن أن تؤثر على صحته العقلية.

ويطلب التطبيق من المستخدم تقديم تسجيل مقطع صوتي مدة 90 ثانية يصف فيه الجزء الأكثر إثارة في الأسبوع، والحديث الذاتي عن مشاعره في 5 نقاط.

ويختبر حاليا حوالي 300 شخص تطبيق PROSIT.

ويطلب التطبيق من المستخدم الموافقة على نموذج التتبع الذي يستخدمه التطبيق، والذي يضمن تخزين بيانات المستخدم في مكان آمن وحماية خصوصية بياناته التي قد تكون شخصية جدا ودقيقة جدا.