العلماء يجدون طريقة لإطالة عمر المسنين

وجد باحثون من المعهد الوطني الأمريكي للسرطان أن تناول البروتينات النباتية يزيد من متوسط العمر المتوقع.

وامتدت الدراسة على مدى 16 سنة، حيث شارك فيها حوالي 180 ألف امرأة و237 ألف رجل، تتراوح أعمارهم بين 50 و 71 سنة.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن متوسط ​​العمر المتوقع للأشخاص الذين تناولو بروتينات نباتية، كان أطول في المتوسط، بنسبة 5%، وفق مجلة " JAMA" العلمية.

ونصح الأطباء كبار السن أن يستبدلوا البروتينات الحيوانية في نظامهم الغذائي بالبروتينات النباتية، للحصول على عمر أطول.