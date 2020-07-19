كويكب وحشي بقطر 170 مترا يقترب من الأرض... صور

كشفت المراصد الفضائية عن اقتراب كويكب بقطر 170 مترا من كوكب الأرض بسرعة 84 ألف كم في الساعة في 24 يوليو/ تموز القادم.

الكوكب المقترب هو عبارة عن صخرة فضائية وحشية يبلغ قطرها 170 مترا، وستصل الأرض في غضون أيام.

وبحسب صحيفة "sakshi"، يقدر حجم الكويكب تقريبا بحجم مركز مدينة لندن لمرة ونصف، ويحمل اسم "2020ND".

#DidYouKnow?

Asteroid 2020 ND, 160 Metres in Diameter, to Fly Past Earth on July 24!! Asteroid 2020 ND’s first recorded approach to Earth was back in 1945, and it has since passed by our planet four more times.😱😱🤓🤓😁😁😍😍👇👇https://t.co/kZAx0qUy8l pic.twitter.com/qAwbdXOefN — Tom Fulop-Lover of all things SPACE 🇦🇺 (@TomFulop) July 19, 2020

وكشفت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أن الكويكب سيكون بأقرب نقطة له من كوكب للأرض بتاريخ 24 يوليو/ تموز القادم.

Asteroid 2020ND, larger than the London Eye, approaching Earth: All you need to know https://t.co/nFRswrfhD4 pic.twitter.com/w0Y7zDnBMf — The Times Of India (@timesofindia) July 19, 2020

وبحسب وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" سيعبر الكويكب كوكب الأرض في يوم الأحد القادم، بالإضافة إلى كوكبين يحملان اسم "DY30 2016" و "2020 ME3".

وأكدت الوكالة أن هذه الكويكبات لن تشكل أي تهديد بالنسبة للأرض، لأنها ستعبر وستكمل مسيرها من جانب كوكبنا فقط، بحسب صحيفة "express" البريطانية.

ويسير الكويكب بسرعة 13.5 كم في الثانية الواحدة، أي حوالي 48 ألف كم في الساعة.