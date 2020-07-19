تسجيل
19:15 GMT19 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صورة سيلفي لرائد الفضاء الروسي يوري ماليتيشنكو خلال خروجه إلى الفضاء الخارجي في مهمة

    5 اختراعات غريبة تروج لمفهوم "السياحة الفضائية"

    © Sputnik . Roscosmos/Yuri Malenchenko
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202007191046046261-5-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/

    منذ أقل من قرن، بدأ البشر في إرسال أشياء عضوية وغير عضوية إلى الفضاء الخارجي بغرض استكشافه وغزوه، نحن لم نتمكن بعد من السفر خارج مجرتنا، ولكن ربما سيجد أحفادنا طريقا للسفر إلى المجرات البعيدة في المستقبل.

    على الرغم من أن الاستكشاف البشري للفضاء لا يزال في مهده، فإن كيفية رعاية استكشاف الفضاء ستحدد كيفية تطوره للأجيال القادمة، ويجب أن ننظر في الفرص التي يقدمها لنا استكشاف الفضاء حاليا وكيف يمكننا استغلالها للتحضير لحياة أفضل للأجيال القادمة.

    رائد فضاء روس كوسموس الروسي سيرغي ريازانسكي خلال خروجه إلى الفضاء الخارجي
    © Photo / NASA/Jack Fischer
    شركة تزعم أنها عبأت رائحة الفضاء في زجاجات
    ووفقا لمجلة "فوربس"، إليك 5 اختراعات مبتكرة وغريبة نفذتها بعض الشركات في الوقت الحالي تمهيدا لاستكشاف الأجيال القادمة للفضاء:

    رائحة الفضاء

    أفاد العديد من رواد الفضاء أن رائحته تشبه البسكويت المحروق أو بارود الرصاص.

    ولأكثر من 10 سنوات استخدمت وكالة "ناسا" الفضائية رائحة الفضاء من أجل تدريب روادها على تجربة محاكية للواقع.

    لكن الآن نجح فريق من العاملين في مجالات الأزياء والتكنولوجيا والتصميم والخدمات اللوجستية بتعبئة رائحة الفضاء.

    ويطلق على الرائحة الجديدة "Eau de Space" (ماء الفضاء) على غرار "ماء التواليت" وتم عرضها للجمهور العام.

    مصاعد الفضاء

    عندما زار العالم الروسي كونستانتين تسولكولوفسكي العاصمة الفرنسية باريس في عام 1895، استلهم رؤية برج أيفل المشيد حديثا وقتها، وتصور بناء مصعد للفضاء.

    وبنى تسولكولوفسكي مفهومه على تصميم هيكل ضغط تم بناؤه ليعمل على طول برج قائم بذاته من الأرض إلى ارتفاع المدار الثابت بالنسبة للأرض.

    وبينما كان المكوك هو وسيلة النقل التي اختارها البشر للسفر إلى الفضاء الخارج، فإن شركات مثل "أوباياشي" تصمم مصاعد الفضاء حاليا، وهي عبارة عن شريط مركب من الكربون النانوي يمتد من منصة عملاقة في وسط المحيط إلى الفضاء.

    ومن المتوقع بدء نقل الأشخاص إلى الفضاء عبر تلك المصاعد بحلول عام 2050.

    أمتعة الفضاء

    تعاونت أليسا كارسون أصغر رائدة فضاء في العالم في التدريب مع استوديوهات "هورايزون" في برلين.

    لتطوير مفهوم لحقيبة ذكية من ألياف الكربون مناسبة للسياحة الفضائية.

    وتسمى الحقائب المطورة الجديدة "هورايزون وان"، وهي أول أمتعة في العالم للسفر إلى الفضاء.

    وتسير أليسا كارسون على الطريق الصحيح لتكون أول شخص يطأ قدمه كوكب المريخ.

    زراعة الفضاء

    يجب أن نضع إمدادات الطعام في حسباننا عند استكشاف الفضاء الخارجي على المدى الطويل، وهو ما دفع العقيد في سلاح الجو الأمريكي، نيك هيج، من محطة الفضاء الدولية لدارسة كيفية زراعة النباتات في الفضاء، بغرض استبداله بطعام رواد الفضاء المعالج والمعبأ مسبقا.

    وعلى الرغم من صعوبة زراعة النباتات في بيئة خالية من الجاذبية، إلا أن "ناسا" و نيك هيج عازمان على الحفاظ على تغذية رواد الفضاء ومستكشفو الفضاء الآخرين بشكل جيد.

    تواليت الفضاء

    دعت وكالة "ناسا" المصممين في أنحاء العالم في يونيو/ حزيران 2020 إلى تطوير مرحاض لا يعمل فقط في الجاذبية الصغرى، بل أيضا في الجاذبية القمرية في مركبة فضائية مستقبلية على سطح القمر كجزء من خططها للعودة إلى القمر بحلول العام 2024 في إطار مهمة "أرتميس".

    يذكر أن جاذبية القمر تبلغ سدس جاذبية الأرض تقريبا.

    وكتبت وكالة "ناسا": "يأمل هذا التحدي في اجتذاب أساليب جديدة ومختلفة بشكل جذري لمشكلة التقاط المخلفات البشرية واحتوائها".

    وأضافت "سيحصل التصميم الفائز على 20 ألف دولار، فيما سيكافأ التصميم الثاني بعشرة آلاف دولار، والتصميم الثالث بخمسة آلاف دولار".

    واشترطت "ناسا" ألا يشغل أكثر من 0,12 متر مكعب، وأن يعمل بمستوى ضوضاء أقل من 60 ديسيبل، وهو ما يعادل تقريبا مروحة تهوية المرحاض على الأرض، ويستوعب جميع الفضلات في وقت واحد.

    انظر أيضا:

    عفاريت.. علماء الفلك يكتشفون أجساما دائرية غريبة في الفضاء
    روغوزين: الولايات المتحدة تخطط لإنشاء نظير للناتو في الفضاء وروسيا لن تشارك فيه
    زوجان يحتميان من فيروس كورونا ببدلات رواد الفضاء
    روسيا تطور محركا نوويا فضائيا للوصول إلى الفضاء البعيد
    شركة تزعم أنها عبأت رائحة الفضاء في زجاجات
    الكلمات الدلالية:
    علوم, الفضاء الخارجي, أخبار منوعات, منوعات, فضاء
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    موظفة في شركة سياحية أثناء الاسترخاء على يخت على نهر ينيسي، روسيا 15 يوليو 2020
    أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تركيا تعد روسيا بالاحتفاظ بسرية المعلومات عن إس -400
    تركيا تعد روسيا بكتم المعلومات عن "إس -400
    نصائح ذهبية للأكل في مطعم
    نصائح ذهبية للأكل في مطعم خلال زمن كورونا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك